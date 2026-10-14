Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται από νωρίς σήμερα το πρωί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), όπου άρχισε η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και κατηγοριών.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, επειδή η δικαστική αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας δίκης έκτασης, διαμοφώθηκε ειδικά το αμφιθέατρο «Ποσειδών» στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ, το οποίο καλείται να φιλοξενήσει 33 κατηγορούμενους, 341 μάρτυρες και δεκάδες δικηγόρους.

Η προσέλευση του κόσμου είναι αυξημένη, με πολίτες να περιμένουν έξω από τον χώρο, παρά τη βροχή, προκειμένου να εισέλθουν στην αίθουσα.

Την ίδια ώρα, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, ενώ στην είσοδο της αίθουσας έχει τοποθετηθεί ανιχνευτής μετάλλων, στο πλαίσιο των ελέγχων για την πρόσβαση στο αμφιθέατρο.

Στον χώρο βρίσκονται και εκπρόσωποι φεμινιστικών οργανώσεων, οι οποίες δίνουν το παρών με πανό διαμαρτυρίας.

Στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, βρίσκονται οι καταγγελίες για πρακτικές που φέρονται να εφαρμόζονταν στο πλαίσιο λειτουργίας της μονάδας, καθώς και οι ευθύνες που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Η υπόθεση θα εξεταστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης, το οποίο καλείται να αξιολογήσει το εκτεταμένο αποδεικτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα στοιχεία της δικογραφίας. Η ενοχή ή μη των κατηγορουμένων θα κριθεί από το δικαστήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όπως υπενθυμίζει το neakriti.gr, η υπόθεση της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά ήρθε στο προσκήνιο το καλοκαίρι του 2023.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης, εμπορία ανθρώπων και απάτες, καθώς και καταγγελίες για εκμετάλλευση γυναικών στο πλαίσιο διαδικασιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές για φερόμενες ωοληψίες και εμβρυομεταφορές, που δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές διαδικασίες, καθώς και για παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού και εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, χωρίς τις προβλεπόμενες δικλίδες ελέγχου. Οι συγκεκριμένες πράξεις αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Τον Αύγουστο του 2023, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που ακολούθησαν την αποκάλυψη της υπόθεσης, οδηγήθηκαν στη φυλακή οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι: ένας 76χρονος γυναικολόγος, ιδιοκτήτης της μονάδας, και ένας 47χρονος εμβρυολόγος.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας για τον ρόλο τους στη λειτουργία της μονάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα στα οποία αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι και ευθύνες.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι παρέμειναν προσωρινά κρατούμενοι για περισσότερο από δύο χρόνια. Το φθινόπωρο του 2025 αποφυλακίστηκαν, καθώς είχε συμπληρωθεί το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης, με την επιβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ για τον καθένα.

Ειδικότερα, ο εμβρυολόγος αποφυλακίστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025 και ο γυναικολόγος στις 3 Νοεμβρίου 2025. Η αποφυλάκισή τους δεν συνιστά κρίση επί της ενοχής ή της αθωότητάς τους, ζητήματα που θα εξεταστούν κατά τη δικαστική διαδικασία.

Με το υπ’ αριθμόν 380/2025 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χανίων, η υπόθεση παραπέμφθηκε σε δίκη. Στο εδώλιο κάθονται συνολικά 33 κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδονται, κατά περίπτωση, πράξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της μονάδας και τις καταγγελλόμενες πρακτικές.

Η ογκώδης δικογραφία και ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων κατέστησαν αναγκαία την ειδική διαμόρφωση του χώρου στο ΜΑΙΧ, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της διαδικασίας.