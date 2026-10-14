Διπλό και άκρως επαγγελματικό «χτύπημα» σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε Μαρούσι και Φιλοθέη, από δράστες που προσποιήθηκαν τους «ηλεκτρολόγους» και τους διαχειριστές πολυκατοικιών.

Το πιο εντυπωσιακό «χτύπημα» έγινε λίγα λεπτά μετά τις 18:00, όταν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Σαπφούς στο Μαρούσι έφτασαν τουλάχιστον δύο άτομα και απασχόλησαν μία 89χρονη γυναίκα, καθώς της παρουσιάστηκαν ως στελέχη της εταιρείας κοινοχρήστων.

Αφού πρώτα την έπεισαν ότι πρέπει να τους αποκαλύψει εάν έχει κάπου χρυσά κοσμήματα, στη συνέχεια με βαριοπούλες γκρέμισαν έναν τοίχο και εντόπισαν κρυμμένα 40 χρυσά πεντόλιρα συνολικής αξίας 200.000 ευρώ. Επίσης, άρπαξαν άλλα 20.000 ευρώ σε μετρητά και εξαφανίστηκαν.

Μία ώρα νωρίτερα, περίπου στις 17:00, στην οδό Νιόβης, στη Φιλοθέη, δύο άλλα άτομα χτύπησαν την πόρτα ισογείου διαμερίσματος και συστήθηκαν ως ηλεκτρολόγοι του ΔΕΔΔΗΕ.

Με πρόσχημα κίνδυνο διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, κέρδισαν την εμπιστοσύνη του ηλικιωμένου ιδιοκτήτη. Μέσα σε λίγα λεπτά έκαναν φύλλο και φτερό το σπίτι. Ο απολογισμός; Δύο πορτοφόλια με 1.500 ευρώ και 1.000 δολάρια σε μετρητά, και κοσμήματα αξίας που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φτάνει τα 60.000 με 70.000 ευρώ.