Μια 89χρονη στο Μαρούσι έπεσε θύμα απατεώνων, που κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και 20 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, τα οποία ήταν κρυμμένα σε τοίχο στο σπίτι της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, άγνωστοι δράστες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού της 89χρονης, που βρίσκεται στον όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σαπφούς, και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας κοινοχρήστων, την έπεισαν να τους υποδείξει που έχει κρυμμένες τις λίρες και τα χρήματα.

Στη συνέχεια οι δράστες έσπασαν τον τοίχο με βαριοπούλα, αφαίρεσαν τα τιμαλφή και διέφυγαν.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.