Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται από το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μία 38χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία, παριστάνοντας τη λογίστρια, είχε καταφέρει να αποσπάσει περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες από τα θύματά της.

Η γυναίκα συνελήφθη στην περιοχή της Χαριλάου, όταν, μαζί με 19χρονο, επιχείρησε να εξαπατήσει μία 62χρονη. Ωστόσο, το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε εγκαίρως τι συνέβαινε και απευθύνθηκε στην Αστυνομία.

Η αστυνομική έρευνα, που ακολούθησε, αποκάλυψε την εμπλοκή της 38χρονης, μαζί με άγνωστο συνεργό της, σε ακόμη τέσσερις περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες φαίνεται να απέσπασε συνολικά 31.400 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες Αγγλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα χρησιμοποιούσε την ίδια μεθοδολογία. Επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματά της, προσποιούμενη τη λογίστρια, και τα έπειθε να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή, με το πρόσχημα ότι έπρεπε να τα παραδώσουν σε συνεργάτη της για να αποφύγουν δήθεν πρόστιμα από την εφορία.

Για τις παραπάνω υποθέσεις εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος της 38χρονης, το οποίο εκτελέστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου Ανάληψης.