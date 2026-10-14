Παράνομες ουσίες και φαρμακευτικά σκευάσματα βρέθηκαν στην κατοχή του 22χρονου διακινητή ναρκωτικών, ο οποίος συνελήφθη ως ο προμηθευτής της 20χρονης που έχασε τη ζωή της έπειτα από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI βρήκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 39 γραμμαρίων

3 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων

συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων

2 φαρμακευτικά δισκία

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης

μεταλλικό κουτάλι

γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,

το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ

ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο νεαρός, σεσημασμένος από την ΕΛ.ΑΣ. για διακίνηση ναρκωτικών, ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «ΝΤΑΝ». Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ο οποίος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι απ’ τον 22χρονο είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τον αναζήτησαν σε μέρη διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και τελικά τον ταυτοποίησαν.

Αμέσως μετά εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, δυνάμει του οποίου εντοπίστηκε και συνελήφθη σε συγγενικό του σπίτι. Σε βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία, με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας που έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση έχει ως εξής:

«Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, 22χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται για τον θάνατο 20χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, μετά από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής σχετικά με τον θάνατο ημεδαπής στις 10-10-2026 έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο ανωτέρω ως το άτομο που φέρεται να κατείχε και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες. Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως και στη συνέχεια σε βάρος του κατηγορουμένου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ακολούθως, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο ανωτέρω εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 39 γραμμαρίων,

3 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων,

συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων,

2 φαρμακευτικά δισκία,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, μεταλλικό κουτάλι και γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος,

το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Κατόπιν αυτού, σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής ποινική δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, ακολούθως, στον αρμόδιο ανακριτή».