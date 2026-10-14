Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θρίλερ με την ατροπίνη στο Περιστέρι, με πρωταγωνιστές τον στρατιωτικό γιατρό και την εν διαστάσει σύζυγό του. Την ίδια ώρα, εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το πώς η γυναίκα είχε καταφέρει να προμηθευτεί την ουσία και από ποιον.

Όπως προκύπτει, οι κινήσεις της 41χρονης κατηγορούμενης, που φέρεται να δηλητηρίαζε τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της με ατροπίνη, ήταν προμελετημένες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο Star, η πρώην σύζυγος του γιατρού και μητέρα του μόλις 3,5 ετών παιδιού τους, είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δεν θα την εντοπίσει κανείς. Βέβαια, δεν ήξερε για τις κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει ο άνδρας.

Πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι, τον είχε καλέσει στο κινητό του, για να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι στον χώρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φέρεται να του είπε:

41χρονη κατηγορούμενη: Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό;

Γιατρός: Όχι, είμαι στο νοσοκομείο.

41χρονη κατηγορούμενη: Εντάξει, έγινε.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί δεν θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι με τους γονείς της.

Η πρώτη της κουβέντα στους αστυνομικούς ήταν: «Δεν μπήκα στο σπίτι» και όταν ρωτήθηκε επίμονα και ενημερώθηκε ότι υπάρχει υλικό, τότε υποστήριξε ότι: «Πήγα να τον βρω για να πάμε το μωρό στο γιατρό. Έχει γίνει παρεξήγηση».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στη διάθεσή τους ένα μπουκαλάκι με υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως σταγόνες για τα μάτια και περιέχει ατροπίνη 1%. Το έχουν στείλει ήδη στο Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις και στον γιατρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ορθοπεδικός έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, ενώ υποστηρίζει πως είχε παραισθήσεις και τώρα πιστεύει ότι αυτό συνέβη λόγω της ατροπίνης.

Υπενθυμίζεται ότι η απίστευτη υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν εκείνος παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα. Όπως υποστηρίζει, η 40χρονη νοσηλεύτρια επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και περίπου έναν χρόνο.

«Τον Αύγουστο με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψησταριά. Παρουσίασα πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα και ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν τουαλέτα», υποστηρίζει το θύμα.

Με σκοπό να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ο γιατρός εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του. Κάποια στιγμή, η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα φορώντας γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα και να χρησιμοποιεί σύριγγα για να προσθέσει ατροπίνη σε μέλι, βρόμη και μπαχαρικά.

Όταν είδε τις κινήσεις της εν διαστάσει συζύγου του σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός έσπευσε στο σπίτι, πιστεύοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη.

Τότε, η κατηγορούμενη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει προς αυτοκίνητο που την περίμενε σε κοντινή απόσταση, όπου βρίσκονταν οι γονείς της και το μόλις 3,5 ετών παιδί του ζευγαριού.

Τελικά, με την παρέμβαση των αστυνομικών, η 41χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον στρατιωτικό γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Το περιβάλλον της κατηγορούμενης υποστηρίζει ότι είναι σκευωρία και ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα έκανε και δύο δουλειές για να μεγαλώσει το παιδί της.

Πάντως, εκτός από τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επαγγελματικό προφίλ της 41χρονης, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, εμφανιζόταν ως ιδιαίτερα δραστήρια γυναίκα με πλούσιο βιογραφικό.

Η ίδια δήλωνε επιδημιολόγος και φέρεται να συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και ομιλίες. Επίσης, εργαζόταν ως σχολική νοσηλεύτρια κατά τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια απασχολούνταν στον ΕΟΔΥ. Μάλιστα, ήταν στην ομάδα που έγραφε τα επιστημονικά κείμενα και στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Πώς προμηθεύτηκε την ατροπίνη η κατηγορούμενη;

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάνει λόγο για «κινηματογραφική εγκληματική ενέργεια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ατροπίνη είναι «μια άγευστη και άχρωμη ουσία που μπορεί εύκολα να εισέλθει στον οργανισμό, όταν εγκληματικά χέρια την τοποθετήσουν σε τρόφιμα ή υγρά χωρίς να γίνει αντιληπτό. Η ατροπίνη είναι πολύτιμη φαρμακευτική ουσία, που όμως σε μεγάλη ποσότητα είναι ένα άκρως επικίνδυνο δηλητήριο».

Όπως σημειώνει ο κ. Γιαννάκος, «θα πρέπει να απαντήσει η πρώην σύζυγος (προξενεί εντύπωση που αφέθηκε ελεύθερη από την Εισαγγελία) πώς προμηθεύτηκε την ατροπίνη σε τέτοιες υψηλές δόσεις, όταν είναι αυστηρά συνταγογραφούμενη ουσία και χορηγείται με ιατρική αυστηρά εντολή; Και μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα εξασφάλιζε ατροπίνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ποιος τη συνταγογραφούσε ή τη χορηγούσε χωρίς συνταγή;».

«Ο συνάδελφος γιατρός νοσηλεύτηκε στο 451 Νοσοκομείο Αεροπορίας το 2025 στην ψυχιατρική κλινική και την παθολογική κλινική και μάλιστα χρειάστηκε και η διασωλήνωσή του. Τα συμπτώματα που είχε παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση από ατροπίνη. Έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις; Μπορεί να έγιναν και να μην έδειξαν, διότι η ατροπίνη είναι ανιχνεύσιμη μόνο για λίγες ώρες. Η συμπτωματολογία, όμως, είναι χαρακτηριστική της δηλητηρίασης από ατροπίνη. Διαταραχές στον καρδιακό ρυθμό, μυδριατικές κόρες οφθαλμών, σπασμούς, ψευδαισθήσεις, παραλήρημα κ.ά. Μήπως λοιπόν οι γιατροί του νοσοκομείου προειδοποίησαν τον γιατρό και ο ίδιος δεν ήθελε να το πιστέψει;», προσθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και καταλήγει:

«Θα μου πείτε τώρα ποιος νοήμων άνθρωπος που δεν είναι διαταραγμένος μπορεί να πιστέψει ότι του φυτεύουν δηλητήριο στα τρόφιμα και το νερό, τα οποία μπορεί να καταναλώσουν και άλλοι άνθρωποι, μεταξύ αυτών και το ίδιο το παιδί της 40χρονης γυναίκας; Και όμως τα έχουμε δει όλα».