Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης έδωσαν οι δυο κατηγορούμενοι , οι οποίοι εμφανίζονται ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης «Propatria» , για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα.

Οι νεαροί, 18 και 22 ετών, οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο νωρίς το πρωί για να απολογηθούν κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία , οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων και μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις απολογίες τους ισχυρίστηκαν πως ήταν εκείνοι που δέχτηκαν επίθεση από τον 32χρονο, ωστόσο , δεν έπεισαν με αποτέλεσμα να πάρουν το δρόμο για τη φυλακή.

Ο 18χρονος φέρεται να είπε ότι στις 29 Αυγούστου ο 32χρονος μαζί με άλλα 20-30 άτομα «είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στον 22χρονο» ενώ αναφερόμενος στην ημέρα της επίθεσης υποστήριξε πως συναντήθηκαν τυχαία με το θύμα.

«Εκείνη την ημέρα βγήκαμε μια βόλτα και τον βρήκαμε μπροστά μας. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και άρχισε ο καβγάς. Ο 32χρονος χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο τον φίλο μου. Εγώ χτύπησα τον 32χρονο στα πόδια, όχι με πρόθεση αφαίρεση ζωής, αλλά για άμυνα και κυρίως για να μπορέσω να πάρω από τα χέρια του τον φίλο μου γιατί γνώριζα ότι ο 32χρονος είναι επαγγελματίας πυγμάχος και φοβήθηκα ακόμα περισσότερο» φέρεται να είπε στην απολογία του ο 18χρονος. Ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του φερεται να ισχυρίστηκε πως βρισκόταν σε άμυνα.

«Εμένα με χτύπησε ο 32χρονος στο πρόσωπο με μαχαίρι και προσπάθησα να αμυνθώ. Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουμε κανέναν. Δεν είχα μαχαίρι πάνω μου. Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ότι έγινε» φέρεται να περιέγραψε.

Σε έρευνα της αστυνομίας στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων εντοπίστηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά, είδη ένδυσης με διακριτικά ομάδας, καθώς επίσης και έντυπο υλικό με εθνικιστικό περιεχόμενο. Αξιζει να σημειωθεί ότι οι απολογίες των δύο νεαρών ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση λόγω της αίτησης εξαίρεσης της ανακρίτριας που κατέθεσαν.