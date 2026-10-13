Συναγερμός σήμανε στα Σέρβια Κοζάνης, γιατί εξαφανίστηκε ανήλικος 13 ετών.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού»:

Στις 12/10/2026, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή Σέρβια στην Κοζάνη , ο Μοχάμαντ- Αλί (Ον.) Μπενσάφι (Επ.) 13 ετών, αλγερινής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμαντ- Αλί (Ον.) Μπενσάφι (Επ.) έχει ξανθά μαλλιά, πράσινα μάτια, ύψος 1.55 και είναι αδύνατος.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, μαύρο φούτερ και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple