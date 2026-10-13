Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 38χρονος ιδιοκτήτης πίτμπουλ το οποίο κατασπάραξε σκυλάκι, ράτσας μαλτέζ, και τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, όταν επιχείρησε να προστατεύσει το μικρόσωμο ζώο της.

Το περιστατικό συνέβη τον Μάιο του 2024, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν το πίτμπουλ πέρασε κάτω από περίφραξη αυλής (σε πολυχώρο επιχείρησης), όπου φυλασσόταν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν οι διαδοχικές επιθέσεις.

Ο 38χρονος κατηγορούμενος, υπήκοος Βουλγαρίας, κρίθηκε ένοχος για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμέλειας- κατά μετατροπή της κατηγορίας από βαριά σωματική βλάβη με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο (σε βαθμό κακουργήματος), ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου.

Με την ίδια απόφαση, αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος- όπως ήταν η δίωξη που τον βάρυνε.

Στο εδώλιο του ίδιου Δικαστηρίου κάθισε 49χρονος συμπατριώτης του, ως αγορανομικά υπεύθυνος της επιχείρησης, και αθωώθηκε από το σύνολο των κατηγοριών.

Καταθέτοντας στο Δικαστήριο, η 57χρονη παθούσα ανέφερε πως είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο σκυλάκι της, το οποίο δυσκολευόταν να περπατήσει, όταν εμφανίστηκε το πίτμπουλ. Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να προστατεύσει το ζώο, παίρνοντάς το αγκαλιά, ενώ έτρεξε προς το σπίτι της που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

«Με πρόλαβε όμως το πίτμπουλ και με δάγκωσε, ενώ στη συνέχεια άρπαξε το σκυλάκι και το έσυρε σε απόσταση δεκάδων μέτρων με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του», κατέθεσε η γυναίκα, τονίζοντας ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τον τραυματισμό να της έχει αφήσει μόνιμες συνέπειες (αισθητικής φύσεως) αλλά και ενοχλήσεις, ιδιαίτερα όταν αλλάζει ο καιρός.

Από την πλευρά του, ο 38χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πως το σκυλί του θα σκάψει κάτω από την περίφραξη, σημειώνοντας ότι τη συγκεκριμένη ημέρα που έγινε το συμβάν ο ίδιος απουσίαζε στο εξωτερικό.