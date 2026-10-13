Σε καταδίωξη στους δρόμους του Βοτανικού εξελίχθηκε αστυνομικός έλεγχος για παράνομη απόρριψη αποβλήτων, με έναν 17χρονο να παραμένει στην καρότσα του φορτηγού όσο ο 37χρονος οδηγός επιχειρούσε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στελέχη της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της ΓΑΔΑ εντόπισαν τους δύο να απορρίπτουν σε οικόπεδο μεγάλες ποσότητες ξύλων από παλιά οικιακά έπιπλα, σακούλες με μπάζα και άλλα απόβλητα οικοδομικών εργασιών.

Όταν τους κάλεσαν να σταματήσουν, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και ο ανήλικος εκτεθειμένος στην καρότσα

Κατά την καταδίωξη, ο 37χρονος φέρεται να παραβίασε επανειλημμένα πινακίδες STOP, να έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και να κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 17χρονος παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια στην καρότσα, εκτεθειμένος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε άμεσο κίνδυνο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το φορτηγό στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, αξιοποιώντας και την αυξημένη κυκλοφορία. Οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κολωνού, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, απείθεια, έκθεση και επικίνδυνη οδήγηση. Στον 37χρονο οδηγό βεβαιώθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 1.340 ευρώ.