Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στην τρανς που χτύπησε με τούβλο 25χρονο στη Θεσσαλονίκη.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την τρανς για την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Στην απολογία της στο δικαστήριο ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση από τον 25χρονο από τη Σιέρα Λεόνε και πως πήρε το τούβλο για να αμυνθεί.

«Ήρθε ένας και μου ζήτησε στοματικό έρωτα. Του είπα 30 ευρώ και μου λέει έχω μόνο 20 ευρώ, του είπα οκ και τα λοιπά. Με τράβαγε από το μαλλί, εγώ κατάφερα να βγω από το πάρκινγκ, με έδερνε, μου ζητούσε τα χρήματα ενώ είχε γίνει ήδη η πράξη», κατέθεσε και πρόσθεσε: «Απομακρύνθηκα, πήρα το τούβλο για να τον τρομάξω. Ως μέσο άμυνας το κρατούσα το τούβλο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 25χρονος προσέγγισε την τρανς που εκδιδόταν στην περιοχή. Το τρανς άτομο συμφώνησε να συνευρεθεί ερωτικά έναντι χρηματικής αμοιβής με τον υπήκοο της Σιέρα Λεόνε. Κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης, ο 25χρονος φέρεται να ζήτησε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, παρότι η αρχική συμφωνία αφορούσε αποκλειστικά στοματικό έρωτα.

Το τρανς άτομο αρνήθηκε και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Πάνω στον καβγά, η εκδιδόμενη φέρεται να άρπαξε ένα τούβλο και να χτύπησε τον 25χρονο στο κεφάλι, προκαλώντας του κάταγμα κρανίου.

Αυτόπτης μάρτυρας που αντιλήφθηκε το περιστατικό κάλεσε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε βαριά κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.