Ένας 22χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο dealer που προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη κοπέλα που κατέληξε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη από το ελληνικό FBI. Ο νεαρός, σεσημασμένος από την ΕΛ.ΑΣ. για διακίνηση ναρκωτικών, ήταν γνωστός στις πιάτσες των τοξικομανών με το προσωνύμιο «ΝΤΑΝ».

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, ενώ κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Είχε προηγηθεί η σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ο οποίος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι απ’ τον 22χρονο είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τον αναζήτησαν σε πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και τελικά τον ταυτοποίησαν.

Αμέσως μετά εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, δυνάμει του οποίου εντοπίστηκε και συνελήφθη σε συγγενικό του σπίτι. Σε βάρος του αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία, με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για τον θάνατο της 20χρονης κοπέλας που έχει συγκλονίσει τη Θεσσαλονίκη.

Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος φίλος της

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικης φίλης του, μετά από χρήση MDMA που έκαναν, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε νυχτερινή τους έξοδο σε πολυχώρο της Θέρμης.

Ο νεαρός διώκεται για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, όπως επίσης για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών (για ιδία χρήση), σε βαθμό πλημμελήματος.

Απολογούμενος φέρεται να εμφανίστηκε συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του, ενώ αρνήθηκε τη βασική κατηγορία που του αποδίδεται. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε με τη δική της πρωτοβουλία τη ναρκωτική ουσία χωρίς ο ίδιος να φέρει ευθύνη ως προς το τραγικό αποτέλεσμα.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.