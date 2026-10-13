Την εξαίρεση της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στην Ελευσίνα ζητούν, με αίτησή τους, οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 18 και 22 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αίτηση εξαίρεσης οι δύο νεαροί επικαλούνται το γεγονός ότι η δικαστική λειτουργός εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, ενώ ο ένας εκ των δύο εντολέων τους είχε ήδη παραδοθεί στις Αρχές.

Η τύχη της αίτησης θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο καλείται να αποφασίσει εάν θα γίνει δεκτή ή όχι.

Η κίνηση αυτή έχει «μπλοκάρει» προσωρινά τις απολογίες των δύο νεαρών, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνούνται όσα τους αποδίδονται και ισχυρίζονται ότι το 32χρονο θύμα τούς επιτέθηκε πρώτο.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων.