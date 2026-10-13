Μία άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (12/10) στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο Κρήτης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών Ελλήνων, ηλικίας 18 και 22 ετών, και τη σύλληψη έξι υπηκόων Σουδάν.

Όπως επισημαίνει το creta24.gr το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά από την εκκλησία της περιοχής, όταν ο 18χρονος φέρεται να είχε αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τους Σουδανούς.

Η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η λογομαχία εξελίχθηκε σε συμπλοκή, με την ομάδα των αλλοδαπών να έρχεται στα χέρια τόσο με τον 18χρονο όσο και με τον 22χρονο φίλο του.

Οι σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια περαστικών που είδαν τους νεαρούς να δέχονται χτυπήματα με γροθιές, κλωτσιές αλλά και ξύλα.

Έξι συλλήψεις

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν και οι δύο Έλληνες, με τον 22χρονο να μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύμα στο πόδι. Αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Ο 18χρονος φίλος του υπέστη εκδορές και μώλωπες.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, ωστόσο όταν έφτασαν το επεισόδιο είχε ήδη λήξει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των έξι υπηκόων Σουδάν που κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν στην κατοχή τους κοντάρια, τα οποία κατασχέθηκαν.