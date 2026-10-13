Σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε 58χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούμενη ότι έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση, έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη, ενώ δέχθηκε πως ενήργησε με μειωμένο καταλογισμό. Η ίδια δεν παρέστη στο ακροατήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο εμπρησμός έγινε τον προηγούμενο μήνα, με την κατηγορούμενη να χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με κολόνια, τις οποίες πυρπόλησε. «Ζούμε 50 χρόνια στην πολυκατοικία και δεν είχαμε πρόβλημα», είπε η παθούσα, καταθέτοντας ως μάρτυρας, ενώ ανέφερε ότι μετά το περιστατικό έφυγε από το σπίτι, καθώς φοβάται πολύ.

Ο γιος της 58χρονης απέδωσε τη συμπεριφορά της σε ψυχικό πρόβλημα. «Νόμιζε ότι άκουγε φωνές από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και την ενοχλούσαν» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της γυναίκας, επισημαίνοντας ότι πλέον λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.