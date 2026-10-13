Προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της φονικής επίθεσης στην τράπεζα Marfin, τον Μάιο του 2010, μετά τη συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου στις 21 Οκτωβρίου, ενώ ο τρίτος λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που κρατούνται προσωρινά, καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες καθώς, μετά από σχετικό αίτημα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη για το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα της οδού Σταδίου.

Οι κατηγορούμενοι θα δώσουν εξηγήσεις για τις νέες βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατικών πράξεων και στη συνέχεια η δικογραφία, στην οποία πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουν συμπεριληφθεί νέα στοιχεία που να αφορούν τις συμπληρωματικές κατηγορίες ούτε όμως και για την προέλευση του ανώνυμου e-mail που οδήγησε στη σύλληψή τους, θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο, άλλωστε, έχει και τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Έξω από τα δικαστήρια σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια κατά την αποχώρηση των αλληλέγγυων που είχαν συγκεντρωθεί για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους και αστυνομικών.