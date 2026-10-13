Φρικτό θάνατο βρήκαν δύο γατάκια στο Πέραμα από δύο νεαρά άτομα, τα οποία δεν δίστασαν να τα πνίξουν με λαστιχάκι μαλλιών.

Το φρικτό περιστατικό αποκαλύφθηκε το περασμένο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, όταν τα άτυχα ζώα εντοπίστηκαν νεκρά στη λεωφόρο Ειρήνης 156 από κάτοικο της περιοχής.

Όπως αναφέρει το zoosoos.gr, επί τόπου κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ οι σοροί των ζώων μεταφέρθηκαν στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) για νεκροψία-νεκροτομή.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κτηνωδία έγινε κοντά σε βαγόνι του τραμ και εντοπίστηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δείχνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι περίπου 18 ετών να πνίγουν τα γατάκια με λαστιχάκι μαλλιών και να ξεσκίζουν ένα μαξιλάρι που υπήρχε εκεί, πιθανόν για να φανεί ότι η επίθεση έγινε από σκύλο. Βέβαια, το λαστιχάκι το άφησαν στον λαιμό των άτυχων ζώων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, για την κακοποίηση των ζώων ενημερώθηκε και ο δήμαρχος Περάματος.