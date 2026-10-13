Τις εξελίξεις που καταγράφονται στην υπόθεση της Marfin και στη σημασία της συμπληρωματικής ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων εστίασε το πρωί της Τρίτης 13/10 ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων και τραυματιών, Θρασύβουλος Κονταξής.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις» ανέλυσε τα δύο βασικά στοιχεία αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της συμπληρωματικής δίωξης. Το πρώτο, όπως αφορά την απουσία προσωπικής γνωριμίας μεταξύ των φερόμενων ως δραστών και των θυμάτων, ενώ το δεύτερο σχετίζεται με το κίνητρο της πράξης. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν μια εγκληματική ενέργεια συνδέεται με πολιτικές απόψεις ή με την αντίθεση σε ένα συγκεκριμένο σύστημα και στρέφεται εναντίον ανθρώπων που δεν έχουν προσωπική σχέση με τον δράστη, η πράξη μπορεί να αποκτήσει ευρύτερη διάσταση, προκαλώντας φόβο πέρα από τα άμεσα θύματα.

«Αυτή η απόσταση μεταξύ δράστη και θύματος ουσιαστικά άγει στη διάχυση φόβου. Αυτό τυποποιεί ακριβώς την τρομοκρατική πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι, με βάση αυτή τη νομική προσέγγιση, η συμπληρωματική δίωξη για την υπόθεση της Μαρφίν κινείται προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης της πράξης ως τρομοκρατικής. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η τελική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων ανήκει στα δικαστήρια. Τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το ερώτημα σχετικά με τα στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων, αρκετά χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση.

Ο κ. Κονταξής ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων προσώπων, με αξιοποίηση φωτογραφικού υλικού και μαρτυριών.

«Τα στοιχεία της δικογραφίας παραμένουν μυστικά και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες»

Επίσης, επισήμανε ότι τα στοιχεία της δικογραφίας παραμένουν μυστικά και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Όπως ανέφερε, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν στην πορεία, ενώ έθεσε ερωτήματα σχετικά με το εάν κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από φωτογραφίες και ποια ήταν η στάση τους κατά τη διαδικασία αυτή.

Σχολιάζοντας την προφυλάκισή τους, εξήγησε ότι η βαρύτητα της κατηγορίας από μόνη της δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης. Απαιτείται να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη κινδύνου φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων.

Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές έκριναν ότι συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις για την προφυλάκιση των κατηγορουμένων. Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, ο κ. Κονταξής εξήγησε ότι η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης, κατά το οποίο συγκεντρώνεται το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό. Όπως εκτίμησε, οι τρεις κατηγορούμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συμπληρωματικές απολογίες, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα νέα δεδομένα και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Στη συνέχεια, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο ακροατήριο, όπου τα στοιχεία θα εξεταστούν από το δικαστήριο.

Ο ίδιος υπογράμμισε κλείνοντας ο Θρασύβουλος Κονταξής «η ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της ποινικής διαδικασίας προς το ακροατήριο, ωστόσο για την καταδίκη απαιτείται διαφορετικό επίπεδο αποδεικτικής βεβαιότητας, με τις αμφιβολίες να λειτουργούν υπέρ του κατηγορουμένου».