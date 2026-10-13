Όλο και περισσότερα στοιχεία που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται τρεις φαρμακευτικές ουσίες, και συγκεκριμένα η μιδαζολάμη, η φλουμαζενίλη και η προποφόλη, που ανιχνεύθηκαν στο αίμα του γνωστού τραγουδιστή, με τους ειδικούς να εξετάζουν τη σειρά, τη δοσολογία και τις συνθήκες υπό τις οποίες χορηγήθηκαν από την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

Όπως επεσήμανε μιλώντας στο Mega ο αναισθησιολόγος, Δημήτρης Μανίκης, ουσίες όπως η μιδαζολάμη και η προποφόλη έχουν ως κύρια παρενέργεια την πρόκληση άπνοιας. Ενώ για τη μιδαζολάμη υπάρχει αντίδοτο, η προποφόλη δεν διαθέτει αντίδοτο, πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη σωτήρια παρέμβαση σε περίπτωση άπνοιας είναι η άμεση υποστήριξη της αναπνοής του ασθενούς με εξειδικευμένα μέσα.

«Όταν εγώ θα σας χορηγήσω καταστολή, αυτό που ονομάζει ο κόσμος μέθη, θα σας χορηγήσω ένα από τα φάρμακα αυτά. Θα σας χορηγήσω μιδαζολάμη εν προκειμένω και θα παρατηρήσω τις αντιδράσεις σας. Εάν εσείς κατασταλείτε σιγά σιγά, θα βαθύνω το επίπεδο μέχρι το επιθυμητό. Όμως σαν παρενέργεια υπάρχει η άπνοια, να σταματήσει η αναπνοή. Σε όλα τα κατασταλτικά η παρενέργεια είναι να σταματήσει η αναπνοή», διευκρίνισε.

«Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη»

«Σε αυτή την περίπτωση, όταν δω τον κίνδυνο να σταματήσει η αναπνοή, κάνω δύο πράγματα. Εφόσον έχω αντίδοτο, χορηγώ το αντίδοτο και υποκαθιστώ την αναπνοή. Σας χορηγώ αέρα με θετική πίεση από έξω. Αυτές είναι οι δεξιότητες ενός αναισθησιολόγου. Εάν όμως εγώ αντί για φάρμακο που έχει το αντίδοτο, χορηγήσω προποφόλη που δεν έχει αντίδοτο, θα πρέπει το αντίδοτό της να είναι οι δεξιότητες ενός αναισθησιολόγου, να σας υποκαταστήσω την αναπνοή», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη που η δράση της διαρκεί πέντε με δέκα λεπτά. Εάν τώρα εμείς συνδυάσουμε αυτά τα δύο φάρμακα και δώσουμε και το πρώτο που ανέφερα και την προποφόλη, ενισχύεται πάρα πολύ η δράση τους. Δεν αθροίζεται μόνο, πολλαπλασιάζεται. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε την άπνοια δεδομένη, να σταματήσει η αναπνοή», σημείωσε ο Δημήτρης Μανίκης.

Σύμφωνα με τον αναισθησιολόγο, η χορήγηση τέτοιων ουσιών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, όταν γίνεται εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος ή χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου.