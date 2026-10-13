Με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη, η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, πρόκειται για την 40ή δικάσιμο, στην οποία δίνουν το παρών οι δύο κατηγορούμενοι, Σπυρίδων Πατέρας και Παύλος Κουζής.

Σήμερα κατέθεσαν ο πατέρας του αδικοχαμένου 23χρονου Κύπριου φοιτητή, Κυπριανού Παπαϊωάννου, πατήρ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, η Γεωργία Παπαϊωάννου, μητέρα του Κυπριανού, καθώς και επιζώντες μάρτυρες.

«Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα»

Στη συγκλονιστική της κατάθεση, η μητέρα του 23χρονου φοιτητή ανέφερε: «Μου μιλούσε για τα όνειρά του. Μου έλεγαν οι καθηγητές του πόσο ξεχωριστός ήταν. Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και για τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε πως η Ελλάδα θα τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο».

Αναφερόμενη στην ημέρα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είπε: «Φτάνει αυτή η μαύρη μέρα. Σοκ και ταραχή επικρατεί στο σπίτι μου. Το τηλέφωνό του δεν απαντούσε. Παρακαλούσα να βρεθεί μέσα στους τραυματίες. Όταν μου είπαν πως δεν ήταν στο τελευταίο λεωφορείο με τους τραυματίες “πάγωσα”. Μου είπαν πως είναι καμένος. Θα πάρετε το φέρετρο κλειστό, μου είπαν. Είχε τα εγκαύματά του, αλλά ήταν αναγνωρίσιμος. Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό. Κανένας σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό, τον έντυνα νεκρό. Μύριζε παράξενα. Σαν να άκουγα στη φωνή του γιου μου να φωνάζει “μάμα, μάμα”. Γιατί έδωσαν εντολή να μην ανοιχτούν τα φέρετρα; Χάσαμε τον λεβέντη μας, άλλαξε η ζωή μας».

Η μητέρα του 23χρονου φοιτητή τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και το λειτούργημά σας. Πιστεύω στη δικαιοσύνη. Θέλω να μάθω γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος; Γιατί βιάστηκαν και μάζεψαν με τις μπουλντόζες τα απομεινάρια των θυμάτων; Εύχομαι όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να γίνει μια δίκαιη δίκη».

Σε ερωτήσεις συνηγόρων, η μητέρα του Κυπριανού απάντησε: «Ενημερώθηκα από το διαδίκτυο πως έγινε μια σύγκρουση με τα τρένα στην Ελλάδα. Όταν άνοιξα τη σακούλα με τον νεκρό γιο μου, υπήρχε μια έντονη και παράξενη μυρωδιά. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας έδειξαν πολλαπλά τραύματα. Είχε παράξενα εγκαύματα. Οι υπεύθυνοι είναι άνθρωποι, κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει. Αλλά υπήρχε ανευθυνότητα και αμέλεια. Ο κάθε υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη του».

«Ο Κυπριανός είχε παράξενα εγκαύματα στο σώμα και μύριζε χημικά»

Από την πλευρά του, ο πατέρας του Κυπριανού, Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, μίλησε αρχικά για τη ζωή του γιου του, την αγάπη του για την Ελλάδα, την πίστη του στον Θεό και τα σχέδια του να παντρευτεί με την αρραβωνιαστικιά του τον Αύγουστο του 2023.

«Ήταν ένα παιδί της υπακοής και της χαράς. Είχε απέραντη αγάπη στον Θεό και την πατρίδα, την μητέρα Ελλάδα. Είχε ζητήσει την άδεια να ανέβει στην στέγη να βάλει μια μεγάλη ελληνική σημαία. Πήγε στις ειδικές δυνάμεις. Ήθελε να είναι μάχιμος αν γινόταν κάτι με τους Τούρκους να μπορέσει να υπερασπιστεί την πατρίδα», ανέφερε, σύμφωνα με το larissanet.gr και πρόσθεσε:

«Με τη σύγκρουση αυτή κόπηκε το κεφάλι της ύπαρξης μου. Ήθελα να τον δω. Άνοιξα το φέρετρο. Ο γιος μου μέσα σε ένα μαύρο σακούλι, γυμνός χτυπημένος, του έκαναν νεκροψία, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Ήρθαμε στην Κύπρο, τον μετέφερα σπίτι μου. Του πλύναμε τις πληγές του και είδαμε ότι είχε παράξενα εγκαύματα στο σώμα του και μύριζε χημικά. Έμοιαζε με μυρωδιά που έχουν τα καθαριστήρια. Χρειάστηκε να τον πλύνουμε πολλές φορές με το κρασί για να φύγει η μυρωδιά. Το σώμα του ήταν κατακρεουργημένο από τους ιατροδικαστές. Είχε παράξενα εγκαύματα, που έμοιαζαν με αυτά των πυροσβεστών. Είμαστε βέβαιοι ότι ο θάνατος του προήλθε μετά το χτύπημα. Τι προκάλεσε αυτή την μεγάλη έκρηξη; Τα έλαια σιλικόνης δεν μου απαντούν ούτε στην μυρωδιά, ούτε στην ένταση της έκρηξης. Παρακαλώ το δικαστήριο να διαφωτίσει τις αιτίες της φωτιάς και της έκρηξης».

Τόνισε ακόμα πως έστειλε το πορτοφόλι που ήταν μέσα στο καμένο σακάκι του για ανάλυση και εντοπίστηκαν διάφορες χημικές ουσίες όπως ξυλόλιο, τουλόλιο.

Ο πατήρ Χριστόδουλος, ολοκληρώνοντας την κατάθεση του έδειξε στο δικαστήριο φωτογραφίες το Κυπριανού πριν την σύγκρουση και μετά καθώς και τα τραύματα του.