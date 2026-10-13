Στη σύλληψη ενός 25χρονου από το Αφγανιστάν προχώρησαν αστυνομικοί τα ξημερώματα στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, καθώς φέρεται να μετέφερε παράνομα τέσσερις μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα συνοδευόμενο ανήλικο.

Ο νεαρός οδηγός, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιχείρησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο, αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά ακινητοποιήθηκε στο ύψος των διοδίων Ανάληψης. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να προέβαλε αντίσταση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Οι διακινούμενοι, από Αφγανιστάν και Ιράν, διαπιστώθηκε πως δεν διέθεταν έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για παράνομη μεταφορά μεταναστών, επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.