Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 38χρονος στη Ρόδο ο οποίος είχε επάνω του περίπου 10 γραμμάρια κοκαΐνη και όταν είδε ένα περιπολικό από τον φόβο του την κατάπιε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική», ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης που υπολογίζεται σε περίπου 10 γραμμάρια, όταν είδε ένα περιπολικό ενώ βρισκόταν μαζί με φίλο του.

Λίγο αργότερα ο άνδρας κατέρρευσε. Κλήθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, όμως ο 38χρονος δεν έφτασε ζωντανός. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 2:28, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι κατέληξε καθ’ οδόν.

Τι είπε ο φίλος του στους αστυνομικούς

Ο φίλος του 38χρονου είπε στους αστυνομικούς ότι λίγο αφότου κατάπιε τα ναρκωτικά έπεσε στο έδαφος με σπασμούς και στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 38χρονο και ξεκίνησε για το νοσοκομείο. Όπως προκύπτει, ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, πριν ο άνδρας φτάσει στον προορισμό του.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τη διερεύνηση των αιτίων έχει ήδη παραγγελθεί τοξικολογική εξέταση. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να δείξουν ποιες ουσίες υπήρχαν στον οργανισμό του 38χρονου, ώστε να διαπιστωθεί αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με την κατάποση της κοκαΐνης, όπως περιγράφει ο φίλος του.