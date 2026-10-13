Σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών προχωρά η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη για την υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού, εκφράζοντας τη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι μία εκ των δικηγόρων της οικογένειας, οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας τεκμηριώνουν την ενοχή των κατηγορουμένων, επικαλούμενοι παράλληλα την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας και τη μειοψηφούσα γνώμη του προέδρου του δικαστηρίου.

Το αίτημα θα κατατεθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 12:30, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ενώ στις 16:00 οι συνήγοροι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Επίσης, η πλευρά της οικογένειας χαρακτηρίζει αθέμιτη παρέμβαση την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να επηρεάσει την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα για την άσκηση έφεσης, ενώ η σχετική προθεσμία παραμένει ανοιχτή.