Μια ιδιαιτέρως σοβαρή απόπειρα δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι ερευνούν οι Αρχές, με κατηγορούμενη την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Το θύμα φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς επί μήνες εμφάνιζε περίεργα συμπτώματα, κυρίως μετά την κατανάλωση του φαγητού του.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο ίδιος φέρεται να κατέγραψε την εν διαστάσει σύζυγό του να ρίχνει άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, η οποία τελικά ταυτοποιήθηκε ως ατροπίνη.

Η υποψία, το βίντεο από το εστιατόριο και η κάμερα στο σπίτι

Ο άνδρας άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα τον περασμένο Φεβρουάριο. Ειδικότερα, ο στρατιωτικός γιατρός, που διαμένει στο Περιστέρι, παρατήρησε ότι η αδιαθεσία του εκδηλωνόταν κυρίως μετά την κατανάλωση φαγητού, γεγονός που τον οδήγησε να υποψιαστεί την 41χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία έχουν ένα ανήλικο παιδί.

Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε ένα περιστατικό σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια, περίπου δύο μήνες πριν από την αποκάλυψή της.

Όπως μεταδίδει το ERTNews μετά το φαγητό με την πρώην του ο γιατρός επέστρεψε στο κατάστημα και εξασφάλισε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. Στο βίντεο φέρεται να είδε τη γυναίκα ρίχνει κρυφά ένα ύποπτο υγρό στο ποτήρι του, την ώρα που εκείνος απουσίαζε στην τουαλέτα.

Έτσι, με στόχο να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε, εγκατέστησε κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της γυναίκας.

Το απόγευμα της Κυριακής, 11/10 η κάμερα φέρεται να κατέγραψε την 41χρονη να προσθέτει άγνωστη ουσία, η οποία αναφέρθηκε ότι ήταν ατροπίνη, σε τρόφιμα και συγκεκριμένα σε ένα βάζο με μέλι. Ο στρατιωτικός γιατρός ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Η καταδίωξη και η σύλληψη της 41χρονης

Μόλις ειδοποιήθηκαν οι Αρχές η γυναίκα φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Τελικά, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση.

Σε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής της η 41χρονη εμφανίζεται να τρέχει, ενώ ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια».

Στο ίδιο υλικό διακρίνονται θαμώνες καταστήματος στην περιοχή του Περιστερίου να σηκώνονται αναστατωμένοι και να παρακολουθούν το περιστατικό.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι συνελήφθησαν επίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν περίπου 10 λίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό.

Τι είναι η ατροπίνη και τι εξετάζουν οι Αρχές

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ως αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις.

Η χορήγηση της ατροπίνης σε ακατάλληλες ή υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.