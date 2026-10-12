Στη σύλληψη μιας 41χρονης ιατρικής επισκέπτριας και των γονιών της προχώρησαν αστυνομικοί στο Περιστέρι, στο πλαίσιο υπόθεσης απόπειρας δηλητηρίασης με ατροπίνη. Η γυναίκα φέρεται να εισερχόταν στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού, και να πρόσθετε την ουσία στο φαγητό του.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς της, ηλικίας 68 και 64 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι φέρονται να κατηγορούνται για συναυτουργία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η γυναίκα, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, φέρεται να χρησιμοποιούσε αντικλείδι που είχε στην κατοχή της για να μπαίνει στο σπίτι του πρώην συζύγου της, στρατιωτικού γιατρού. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόσθετε ατροπίνη στο φαγητό του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση στο Περιστέρι

Ο άνδρας φέρεται να αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και να αναγνώρισε τη δράση της γυναίκας μέσα από υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 19:00, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν την 41χρονη στη συμβολή των οδών Μυκόνου και Καλύμνου, στο Περιστέρι.

Σε κοντινή απόσταση, έξω από την κατοικία, βρίσκονταν ο 68χρονος πατέρας της και η 64χρονη μητέρα της, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορία συναυτουργίας.

Τι είναι η ατροπίνη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Η ατροπίνη είναι φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Η χορήγησή της απαιτεί κατάλληλη ιατρική ένδειξη και δοσολογία, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση.

Ανάλογα με τη δόση και τις συνθήκες έκθεσης, η τοξικότητα της ατροπίνης μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, διαστολή της κόρης των ματιών, σύγχυση και έντονη νευρικότητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν επικίνδυνες καρδιακές διαταραχές, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και αναπνευστικές επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να απειλήσουν τη ζωή.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.