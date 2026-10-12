Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 52χρονος γυναικολόγος ο οποίος συνελήφθη για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Στην σύντομη απολογία του ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφιας μέσω πληροφοριακων συστημάτων και, μη, με τη χρησιμοποίηση ανήλικων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση. γυναικολόγος φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται δηλώνοντας άγνοια για το υλικό που , σύμφωνα με τις αρχές , βρέθηκε στην κατοχή του.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα» φέρεται να είπε ο 52χρονος χωρίς , ωστόσο, να πείσει με τους ισχυρισμούς του καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του.

Στην κατοχή του κατηγορούμενου , σύμφωνα με τις αρχές, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων , ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Ο 52χρονος, ο οποίος διατηρούσε ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και είχε συνεργασίες με μαιευτικές κλινικές της Αττικής, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού» λόγω της μεγάλης πελατείας του.

Η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη του κατηγορούμενου ξεκίνησε όταν διαβιβάστηκαν στις ελληνικές αρχές στοιχεία από τις ΗΠΑ , μέσω της Google και του NCMEC, του αμερικανικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στην προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος άρχισαν να αναλύουν τα ψηφιακά δεδομένα και, ακολουθώντας το ηλεκτρονικά ίχνη του επίμαχου λογαριασμού, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κάτοχό του και να εντοπίσουν την κατοικία του.

Στο «μικροσκόπιο» μπήκαν το κινητό του 52χρονου, laptop και tablet , ένας σκληρός δίσκος μια κάρτα αποθήκευσης και η έρευνα «έδειξε», σύμφωνα με πληροφορίες, σκληρό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.