Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου θα περάσουν και πάλι αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική επίθεση στην τράπεζα Marfin, τον Μάιο του 2010, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, εκ των οποίων μία έγκυος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, που κρατούνται προσωρινά, καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες καθώς η 3η τακτική ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση, ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος τους για το αδίκημα του 187Α του ΠΚ που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων, εργαζομένων στην τράπεζα της οδού Σταδίου.

Οι κατηγορούμενοι θα δώσουν εξηγήσεις για τις νέες βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί τρομοκρατικών πράξεων, τις επόμενες ημέρες καθώς αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο.

Οι συμπληρωματικές απολογίες αναμένεται, εκτός απροόπτου, να είναι η τελευταία πράξη στην ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία, στη συνέχεια, θα διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο το οποίο έχει τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.