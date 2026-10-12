Η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη.

«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά. Είναι light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας», κατέθεσε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Τηλκερίδης ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.