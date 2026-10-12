Ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε σε δεύτερο βαθμό το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 55χρονο οδηγό, για σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί το 2019 και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του τότε 27χρονου διανομέα Νίκου Ιωάννου, ο οποίος έκτοτε παραμένει καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορουμένου ακριβώς όπως και πρωτόδικα, υπογραμμίζοντας ότι το σφάλμα του υπήρξε καθοριστικό για την πρόκληση του ατυχήματος, καθώς εισήλθε παράνομα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρασύροντας το δίκυκλο του νεαρού διανομέα.

Ο 55χρονος δεν εμφανίστηκε στη δικαστική αίθουσα και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον της έδρας πως η απουσία του εντολέα του οφειλόταν σε απειλητικά σχόλια που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά της σωματικής του ακεραιότητας.

Ράγισαν καρδιές κατά την κατάθεση του πατέρα του Νίκου, ο οποίος περιέγραψε τη δραματική καθημερινότητα της οικογένειας, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο απολύτως αμετανόητο: «Δεν πήρε ποτέ, μα ποτέ τηλέφωνο να ζητήσει έστω μία συγνώμη. Αυτός συνεχίζει κανονικά τη ζωή του κι ο γιος μου είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.

Με ρωτάει συνέχεια “μπαμπά, πότε θα σηκωθώ από το καρότσι; Πότε θα ξαναπαίξω μπάλα;”. Ζούμε έναν ατελείωτο Γολγοθά. Ζούμε μόνο για τον Νίκο, παλεύοντας κάθε μέρα για να δούμε έστω ένα μικρό σημάδι βελτίωσης».

Στα δικαστήρια της Λαμίας βρέθηκαν πολλοί φίλοι του Νίκου Ιωάννου, καθώς και μέλη της συλλογικότητας «SOS Τροχαία Εγκλήματα», μεταξύ των οποίων γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους σε τροχαία δυστυχήματα.

Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο δικηγόρος της οικογένειας Ιωάννου, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, καθώς και ο αδελφός του 27χρονου, Παναγιώτης, προχώρησαν σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας, εκφράζοντας τα συναισθήματά τους για τη δικαστική εξέλιξη και τον συνεχιζόμενο αγώνα αποκατάστασης του Νίκου.