Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε μετά από σήμα του αμερικανικού οργανισμού NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ο οποίος εντόπισε χρήστη να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο. Μέσω ψηφιακής ανάλυσης, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα ηλεκτρονικά ίχνη και την κατοικία του κατηγορουμένου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και το ιατρείο του, κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητό τηλέφωνο, tablet, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης.

Από την εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό κακοποίησης παιδιών, ορισμένα από τα οποία ήταν εμφανώς κάτω των 12 και 15 ετών.