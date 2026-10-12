Στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 38χρονης και ενός 19χρονου, προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου αστυνομικοί στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να επιχείρησαν να εξαπατήσουν μια 62χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της 38χρονης προς το υποψήφιο θύμα, όπου, προσποιούμενη τη λογίστρια, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγει δήθεν πρόστιμο από την εφορία.

Η 62χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως. Αστυνομικοί τη συνόδευσαν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, όπου προσήλθε η γυναίκα για να παραδώσει δήθεν στους δράστες 4.500 ευρώ σε μετρητά και δέκα χρυσές λίρες.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν εντός αυτοκινήτου, όπου ανέμεναν την 62χρονη, παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις: μία στις Συκιές και η άλλη στον Άγιο Αθανάσιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.