Νεκρή μέσα στο σπίτι όπου έμενε με τον γιο της, στο Μενίδι, εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μια ηλικιωμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μώλωπες, εκδορές, καθώς και ίχνη που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Τόσο η ίδια όσο και ο γιος της ήταν ρακοσυλλέκτες, με το σπίτι τους να είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

Ως ύποπτος για τον θάνατο της 89χρονης εξετάζεται ο γιος της, ο οποίος φέρεται ότι αντιμετωπίζει και πρόβλημα χρήσης ουσιών.

Όλα ξεκίνησαν στη 01:30 τα ξημερώματα, όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης γυναίκας κάλεσε πανικόβλητος το «100» και ανέφερε ότι ακούει ουρλιαχτά και φωνές από τη μονοκατοικία όπου έμενε η θεία του μαζί με τον 62χρονο γιο της. Γρήγορα έφτασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί μαζί με τον ανιψιό της 89χρονης μπήκαν στο σπίτι, όπου την εντόπισαν πεσμένη στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο θάνατος, όπως εκτιμάται, επήλθε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 18:00, αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί.

Ο 62χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι για να κλέψουν και επιτέθηκαν στη μητέρα του, σενάριο που εξετάζεται με επιφύλαξη.

Κατάθεση έδωσε και ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης, ενώ περισσότερες απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.

«Ο γιος της μου φώναζε: “Πάρε το 166, δεν είναι η μάνα μου καλά”»

«Ακούσαμε τη νύχτα κάτι φωνές. Βγήκε ο γιος της γυναίκας και μου είπε “πάρε το 166, η μάνα μου δεν είναι καλά, δεν ανταποκρίνεται”. Εγώ τον ρώταγα τι έπαθε η μάνα σου και αυτός μου απαντούσε “δεν είναι καλά και τι θα κάνω”», είπε γείτονας της 89χρονης για το περιστατικό στο Μενίδι.