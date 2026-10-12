Το «φως» βλέπουν οι διάλογοι που, όπως όλα δείχνουν, «έκαψαν» τη συμμορία από τα Άνω Λιόσια που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες και είχε λεία πάνω 800.000 ευρώ.

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε τυχαία επιλεγμένους πολίτες, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ακόμη και ως λογιστές και, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, προσπαθούσαν να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε σημεία με εύκολη πρόσβαση.

Επίσης, άλλα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αναλάμβαναν στη συνέχεια την παραλαβή τους από τις κατοικίες των θυμάτων.

Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 περιπτώσεις απάτης.

Μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους έβρισκαν τα θύματά τους

Οι απατεώνες έβρισκαν τα στοιχεία των θυμάτων τους μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους.

Επικαλούνταν διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία ή διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμα και τεχνικές βλάβες στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αμέσως μετά έστελναν τους συνεργούς τους και τα άρπαζαν.

Ένας 25χρονος εμφανίζεται ως ο διευθυντής της οργάνωσης, ενώ πέντε ακόμα άτομα ήταν οι τηλεφωνητές και εισπράκτορες.

Η συνομιλία με ανήλικο παιδί που έπεσε θύμα τους

Σε μία από τις συνομιλίες το τηλέφωνο το σήκωσε ένα ανήλικο παιδί και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Θύμα : Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.

: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει. Μέλος συμμορίας: Μπορώ να ενημερώσω εσάς;

Μπορώ να ενημερώσω εσάς; Θύμα : Ναι, θα το πω μετά.

: Ναι, θα το πω μετά. Μέλος συμμορίας : Άκουσέ με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα, πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να είσαι ο ήρωας. Η μαμά κοιμάται;

: Άκουσέ με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα, πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να είσαι ο ήρωας. Η μαμά κοιμάται; Θύμα : Ναι, τώρα δεν μπορεί απλά κοιμάται.

: Ναι, τώρα δεν μπορεί απλά κοιμάται. Μέλος συμμορίας : Τέλεια στο σπίτι, αγόρι μου, σωστά;

: Τέλεια στο σπίτι, αγόρι μου, σωστά; Θύμα : Ναι.

: Ναι. Μέλος συμμορίας: Πολύ ωραία, αγόρι μου. Το λοιπόν. Είχαμε μιλήσει ήδη με τη μαμά σου να φτιάξουμε το ρεύμα. Το λοιπόν. Τώρα θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού, θέλω να πας λίγο στον χώρο της κουζίνας.

Πολύ ωραία, αγόρι μου. Το λοιπόν. Είχαμε μιλήσει ήδη με τη μαμά σου να φτιάξουμε το ρεύμα. Το λοιπόν. Τώρα θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού, θέλω να πας λίγο στον χώρο της κουζίνας. Θύμα: Ναι, πήγα.

Ναι, πήγα. Μέλος συμμορίας: Πολύ ωραία. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε το ρεύμα να γνωρίζεις, αγόρι μου. (…) Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. (…) Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.

Πολύ ωραία. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε το ρεύμα να γνωρίζεις, αγόρι μου. (…) Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. (…) Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς. Παίρνει το τηλέφωνο η μητέρα : Παρακαλώ; Καλησπέρα σας. Μιλάτε με έναν ανήλικο, είναι δυνατόν;

: Παρακαλώ; Καλησπέρα σας. Μιλάτε με έναν ανήλικο, είναι δυνατόν; Μέλος συμμορίας: Είπα του παιδιού να φέρει το τηλέφωνο σε εσάς.

Μητέρα: Είναι δυνατόν;.

Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία με ενήλικη γυναίκα, ο άγνωστος άνδρας εμφανίζεται αρχικά να συντονίζει μια υποτιθέμενη διαδικασία ελέγχου της ηλεκτροδότησης. Σταδιακά, ωστόσο, η συζήτηση απομακρύνεται από το τεχνικό ζήτημα και αποκτά προσωπικό χαρακτήρα.