Το «φως» βλέπουν οι διάλογοι που, όπως όλα δείχνουν, «έκαψαν» τη συμμορία από τα Άνω Λιόσια που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες και είχε λεία πάνω 800.000 ευρώ.
Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές κλήσεις σε τυχαία επιλεγμένους πολίτες, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ακόμη και ως λογιστές και, επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, προσπαθούσαν να τους πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε σημεία με εύκολη πρόσβαση.
Επίσης, άλλα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αναλάμβαναν στη συνέχεια την παραλαβή τους από τις κατοικίες των θυμάτων.
Συνολικά έχουν συλληφθεί οκτώ μέλη της οργάνωσης, ενώ εξιχνιάστηκαν 22 περιπτώσεις απάτης.
Μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους έβρισκαν τα θύματά τους
Οι απατεώνες έβρισκαν τα στοιχεία των θυμάτων τους μέσα από τηλεφωνικούς καταλόγους.
Επικαλούνταν διάφορα προσχήματα όπως τη δήλωση στην εφορία ή διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμα και τεχνικές βλάβες στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και αμέσως μετά έστελναν τους συνεργούς τους και τα άρπαζαν.
Ένας 25χρονος εμφανίζεται ως ο διευθυντής της οργάνωσης, ενώ πέντε ακόμα άτομα ήταν οι τηλεφωνητές και εισπράκτορες.
Η συνομιλία με ανήλικο παιδί που έπεσε θύμα τους
Σε μία από τις συνομιλίες το τηλέφωνο το σήκωσε ένα ανήλικο παιδί και ακολούθησε ο εξής διάλογος:
- Θύμα: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
- Μέλος συμμορίας: Μπορώ να ενημερώσω εσάς;
- Θύμα: Ναι, θα το πω μετά.
- Μέλος συμμορίας: Άκουσέ με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα, πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να είσαι ο ήρωας. Η μαμά κοιμάται;
- Θύμα: Ναι, τώρα δεν μπορεί απλά κοιμάται.
- Μέλος συμμορίας: Τέλεια στο σπίτι, αγόρι μου, σωστά;
- Θύμα: Ναι.
- Μέλος συμμορίας: Πολύ ωραία, αγόρι μου. Το λοιπόν. Είχαμε μιλήσει ήδη με τη μαμά σου να φτιάξουμε το ρεύμα. Το λοιπόν. Τώρα θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού, θέλω να πας λίγο στον χώρο της κουζίνας.
- Θύμα: Ναι, πήγα.
- Μέλος συμμορίας: Πολύ ωραία. Τώρα θα προσπαθήσουμε λίγο να φτιάξουμε το ρεύμα να γνωρίζεις, αγόρι μου. (…) Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα. (…) Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
- Παίρνει το τηλέφωνο η μητέρα: Παρακαλώ; Καλησπέρα σας. Μιλάτε με έναν ανήλικο, είναι δυνατόν;
- Μέλος συμμορίας: Είπα του παιδιού να φέρει το τηλέφωνο σε εσάς.
Μητέρα: Είναι δυνατόν;.
Σε άλλη καταγεγραμμένη συνομιλία με ενήλικη γυναίκα, ο άγνωστος άνδρας εμφανίζεται αρχικά να συντονίζει μια υποτιθέμενη διαδικασία ελέγχου της ηλεκτροδότησης. Σταδιακά, ωστόσο, η συζήτηση απομακρύνεται από το τεχνικό ζήτημα και αποκτά προσωπικό χαρακτήρα.
- Μέλος συμμορίας: Πόσο χρονών είσαι;
- Θύμα: 48, 49 γίνομαι.
- Μέλος συμμορίας: Και έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή, μπράβο σου.
- Θύμα: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε;
- Μέλος συμμορίας: Είσαι παντρεμένη;
- Θύμα: Όχι, δεν είμαι.
- Μέλος συμμορίας: Είσαι ελεύθερη;.
- Θύμα: Ναι, είμαι ελεύθερη όσο μπορώ.
- Μέλος συμμορίας: Μπράβο σου, μπράβο σου, πώς και έτσι τόσο ωραία, δηλαδή τόσο όμορφη φωνή. Τόσο γαλήνη, τόσο καλός άνθρωπος, να μην έχει μια σχέση, έναν δεσμό.
- Θύμα: Αυτά είναι μέρος της διαδικασίας.
- Μέλος συμμορίας: Πολύ θα θελα έτσι να, δεν ξέρω δηλαδή, δεν με νοιάζει καν αυτή
τη στιγμή ούτε δηλαδή μαλλιά όπως βλέπουν όλοι εμφάνιση.
- Θύμα: Ωχ, με αγχώσατε, να ξέρετε.
- Μέλος συμμορίας: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους. Δηλαδή όταν μιλάνε και υπάρχει…
- Θύμα: Είμαι σε μία δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
- Μέλος συμμορίας: Γιατί;
- Θύμα: Κάθομαι σε μία καρέκλα στη μέση του δωματίου και μιλάω με κάποιον που ισχυρίζεται και μάλλον είναι από τη ΔΕΗ με τον οποίο μου έχετε πει να κλείσω και να ανοίξω και να μαζέψω ό,τι χρειάζεται να κάνω και είμαι αγχωμένη πέρα για πέρα.
- Μέλος συμμορίας: Δεν θέλω να μου αγχώνεστε για κάτι, θέλετε να μιλήσω μέσω κάμερας κιόλας; Έχετε κάποιο viber;