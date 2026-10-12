Ως πιθανή εγκληματική ενέργεια αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας τον θάνατο μιας 89χρονης γυναίκας, η οποία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στο Μενίδι.

Όλα ξεκίνησαν στις 01:30 τα ξημερώματα, όταν ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης γυναίκας κάλεσε πανικόβλητος το «100» και ανέφερε ότι ακούει ουρλιαχτά και φωνές από τη μονοκατοικία όπου έμενε η θεία του μαζί με τον 62χρονο γιο της. Γρήγορα έφτασε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί μαζί με τον ανιψιό της 89χρονης μπήκαν στο σπίτι, όπου την εντόπισαν πεσμένη στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε αμυχές και μώλωπες στο λαιμό και το πρόσωπο, ευρήματα που παραπέμπουν σε πάλη, ενώ και ο χώρος ήταν αναστατωμένος.

Τι «βλέπει» ο ιατροδικαστής

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες από την πρώτη μακροσκοπική εξέταση έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε πιθανότατα από ασφυξία. Ο θάνατος, όπως εκτιμάται, επήλθε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 18:00, δηλαδή σχεδόν 11 ώρες πριν εντοπιστεί.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν άμεσα τον 62χρονο γιο της, ο οποίος διέμενε μαζί της. Πρόκειται για ρακοσυλλέκτη (σ.σ. το ίδιο και η νεκρή πλέον μητέρα του), ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο 62χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι για να κλέψουν και επιτέθηκαν στη μητέρα του, σενάριο που εξετάζεται με επιφύλαξη.

Κατάθεση έδωσε και ο 69χρονος ανιψιός της 89χρονης, ενώ περισσότερες απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.