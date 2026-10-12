Μετά από μια μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, τον δρόμο για τη φυλακή πήραν πέντε από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση απάτης εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και παρουσιαστή, Φίλιππο Καμπούρη.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που κρίθηκαν προφυλακιστέοι είναι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που στο άκουσμα της απόφασης παρέμειναν ψύχραιμοι, σε αντίθεση με τον 59χρονο φερόμενο ως «αχυράνθρωπο», που άρχισε να κλαίει και να φωνάζει.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας, μετά από διαδικασία περίπου 17 ωρών, έκριναν προφυλακιστέους, εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, ακόμα τρεις κατηγορούμενους που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φιλίππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.

Οι απολογίες

Στις απολογίες τους, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά τα μεσάνυχτα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έριξαν ο ένας στον άλλον τις ευθύνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης με τη συγκατηγορούμενη σύζυγό του έστρεψαν τα βέλη τους στους λογιστές και εκείνοι με τη σειρά τους απάντησαν επιρρίπτοντας σε εκείνους την ευθύνη.

Ο παρουσιαστής αρνήθηκε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που του αποδίδεται, ισχυριζόμενος ότι δεν υπάρχει απάτη αλλά μόνο οφειλή στον ΕΦΚΑ. Μάλιστα, φέρεται να είπε πως ο ίδιος δεν γνώριζε τίποτα, αφού τα θέματα των ασφαλιστικών εισφορών τα χειρίζονταν οι λογιστές με τους οποίους συνεργαζόταν. «Βασίστηκα στις υποδείξεις τους», φέρεται να ισχυρίστηκε σημειώνοντας ότι: «Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Την ίδια υπερασπιστική τακτική φέρεται να ακολούθησε και η σύζυγός του. «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών», είπε σύμφωνα με πληροφορίες.

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι λογιστές, φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους.

Ο ένας από τους λογιστές, μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι είχε σταματήσει να συνεργάζεται με τον Φίλιππο Καμπούρη από το 2024, επειδή δεν τον πλήρωνε, ενώ προσκόμισε και σχετικές επικοινωνίες.

Ένας από τους κατηγορούμενους που εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος, που ήταν γνωστός ως «κωλοτούμπας», φέρεται να επέμεινε πως δεν είχε ιδέα για διοικητικά ή φορολογικά θέματα και επικαλέστηκε τη φιλική του σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη.