Στο πένθος έχει βυθιστεί η Θεσσαλονίκη για την 20χρονη που έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα της Κυριακής, 11/10 μετά από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών σε πάρτι σε πολυχώρο στα ανατολικά της πόλης.

Η νεαρή κοπέλα που άφησε την τελευταία της πνοή φέρεται να κατανάλωσε MDMA, γνωστό και ως έκσταση, και λίγο αργότερα κατέρρευσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η 20χρονη βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της σε rave party. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κοπέλα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα. Η οικογένεια της 20χρονης θα έχει στο πλευρό της τεχνικό σύμβουλο, τον ιατροδικαστή κ. Λέων, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί από την Αθήνα για να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Συνελήφθη ο φίλος της – Αναζητείται ο προμηθευτής

Ο φίλος της 20χρονης, ο οποίος βρισκόταν μαζί της κατά τη διάρκεια του πάρτι, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν το πρόσωπο που φέρεται να προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στην 20χρονη και τον φίλο της, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Συντετριμμένη η οικογένειά της – «Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο» λέει ο πατέρας της

Σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς της 20χρονης καθώς αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του παιδιού τους. Ο πατέρας της 20χρονης βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ προχώρησε και σε ανάρτηση σχετικά με την τραγωδία που βιώνει η οικογένειά του.

«Εύχομαι το παιδί μου να είναι το τελευταίο παιδί που πεθαίνει από ναρκωτικά», επεσήμανε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αποφασιστικότητά του να συμβάλει στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όπως δήλωσε, θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του προκειμένου να εντοπιστεί ο προμηθευτής των ουσιών, αλλά και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο των αστυνομικών αρχών.