Συνεχίζονται σήμερα οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις τρεις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας αυτή την εβδομάδα, οι προγραμματισμένοι μάρτυρες που αναμένεται να καταθέσουν ανέρχονται σε 25.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη Τετάρτη η συνεδρίαση διακόπηκε πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή του ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, λόγω της ξαφνικής αδιαθεσίας που αισθάνθηκε και της διακομιδής του τελικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ωστόσο πριν τη διακοπή πρόλαβε και κατέθεσε για περίπου μία ώρα αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής: “12 λεπτά, δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή και κανένας δεν κατάλαβε ότι σε 12 λεπτά δεν θα υπήρχαν. Θέλαμε δεν θέλαμε γίναμε και εμείς ερευνητές. Σέβομαι και εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη αλλά αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι κάποιοι λειτουργούν όπως πρέπει και αυτό με θλίβει πάρα πολύ όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί. Η πληγή παραμένει ανοιχτή, δεν έχει κλείσει. Ακόμα θρηνούμε. Ένα φανάρι να υπήρχε τα παιδιά θα ζούσαν. Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Πιστεύουμε σε σας. Πιστεύουμε ότι η αλήθεια θα βγει και θα βγει γιατί όλοι εμείς οι συγγενείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Κυρία πρόεδρε πρέπει κάποια στιγμή όπου και να φτάνουν οι ευθύνες να λογοδοτήσουν. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό το μαρτύριο που περνάμε τέσσερα χρόνια σχεδόν. Δεν γίνεται άλλο. Δεν μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική ζωή”.

Ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε επίσης στην απεργία πείνας που ξεκίνησε στο Σύνταγμα τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά την περάτωση της ανάκρισης από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη τον Αύγουστο και στα αιτήματα για τις εκταφές.

«Αυτό που δεν άντεξα ήταν όταν ο κ. Μπακαΐμης αποφάσισε να κλείσει τον φάκελο. Λέω πρέπει να κάνω κάτι, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Αποφάσισα χωρίς να το πω σε κανέναν να κάνω την απεργία πείνας. Επέλεξα εκείνο το σημείο γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ ιερό σημείο. Τα παιδιά πιστεύω ότι για μένα φύγανε πολύ ηρωικά. Από την πρώτη μέρα, από τις πρώτες ώρες αναρωτιόμουν αν είναι σωστό αυτό που έκανα. Και όμως ήταν σωστό. Ο κόσμος μου έδωσε δύναμη να αντέξω», κατέθεσε ο κ. Ρούτσι προσθέτοντας για το αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις, τη λήψη δείγματος και τη διενέργεια ειδικών εξετάσεων: «Ακόμα και εκεί μας κοροϊδεύουν με αυτές τις εξετάσεις και τελικά μετά από 2-3 μέρες τα έκαναν δεκτά όλα. Για μένα ήταν μια δικαίωση. Εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι δικαίωσα τον αγώνα για το παιδί μου αλλά πολύ σύντομα καταλάβαμε ότι όλο αυτό που δέχτηκαν τα αιτήματα ήταν ακόμα μια κοροϊδία. Είναι πολλά ερωτήματα που δεν έχουμε πάρει απαντήσεις μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι το παιδί μου εκεί μέσα. Και αν είναι μόνο το παιδί μου εκεί μέσα. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια».

Το αίτημα για την προθεσμία στην πραγματογνωμοσύνη της Δ.Ε.Ε

Να σημειωθεί πως την Τετάρτη λίγο πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης η πρόεδρος ανακοίνωσε πως το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για συμπλήρωση της απόφασης σχετικά με το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Στη συγκεκριμένη απόφαση διατάχθηκε από το δικαστήριο η άρση απορρήτου και η διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας στη συσκευή του σταθμάρχη για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές δεδομένων όπως Viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με το νέο αίτημά του ο συνήγορος ζήτησε από το δικαστήριο να συμπληρώσει την απόφαση θέτοντας στη Δ.Ε.Ε. συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της πραγματογνωμοσύνης. Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα επισημαίνοντας πως δεν χρειάζεται συμπλήρωση καθώς στην αρχική απόφαση αναφέρεται η παράδοση της πραγματογνωμοσύνης “το συντομότερο δυνατό”. Έτσι και το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.