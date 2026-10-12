Νεκρή μέσα στο σπίτι της, που βρίσκεται στην οδό Σουλίου, στο Μενίδι, βρέθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 11/10 μία ηλικιωμένη γυναίκα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και όπως μεταδίδει το ERTnews λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος μένει στην περιοχή, ειδοποίησε την Άμεση Δράση, λέγοντας πως είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας και ο ιατροδικαστής και από την πρώτη εξέταση φέρεται να διαπιστώθηκαν μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό της ηλικιωμένης καθώς και σημάδια πάλης, ενώ προσδιορίζεται ο χρόνος του θανάτου της περίπου στις 18:00 χθες.

Ο γιος της στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών

Ο 62χρονος γιος της γυναίκας που προσήχθη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι χρήστης ναρκωτικών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μάλιστα στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν μητέρα και γιο να είναι ρακοσυλλέκτες.

Επίσης, οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία για το περιστατικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο εσωτερικό της κατοικίας, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η ηλικιωμένη.