Μετά τις εικόνες από την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι των δύο μελών νεοναζιστικής οργάνωσης στον 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα και τα τραύματα στους μηρούς του νεαρού, οι δύο δράστες είναι πλέον στα χέρια των Αρχών.

Αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη και μέχρι τότε κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής.

Ο 22χρονος έχει μηνύσει το θύμα για ξυλοδαρμό.

«Μου άσκησε μήνυση για ξυλοδαρμό επειδή αντιστάθηκα σε αυτοάμυνα, μιλάμε για παράνοια», λέει ο 32χρονος.

Μέλη της «Propatria»

Τα μέλη της «Propatria», στην οποία ανήκουν και οι δύο συλληφθέντες, αυτοαποκαλούνται εθνικιστές, έχουν σαφείς ναζιστικές αναφορές, εκπαιδεύονται στα βουνά και προπονούνται στις πολεμικές τέχνες.

Εκπαίδευση που θυμίζει τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Η «Propatria» διατηρεί σχέσεις με εθνικιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες.

Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που προκύπτουν από το κανάλι επικοινωνίας των μελών της στο Telegram, φαίνεται πως έχουν άμεση διασύνδεση και με την «αυτόνομη εθνικιστική οργάνωση Νεολαίας».

Στην κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του 22χρονου, μάλιστα, εντοπίστηκε ένας λευκός φάκελος που περιείχε τρικάκια με συνθήματα τα οποία έφεραν, εν είδει υπογραφής, «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΣ».

Η δράση της «Αυτόνομης Εθνικιστικής Νεολαίας Αθήνας» θυμίζει αυτήν των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Εμφανίζονται με κουκούλες, κρατούν ξύλινα παλούκια με διπλωμένες ελληνικές σημαίες.

Οκτώβριος 2021. Μέλη της «Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή» δέχονται επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Ένας εκ των συλληφθέντων εμφανιζόταν ως μέλος της «Propatria» με την ομάδα, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, να διαψεύδει ότι είχε εμπλοκή στα γεγονότα.

Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ακόμα μία αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα.