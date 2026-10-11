Η αναφορά του πατέρα της 20χρονης Χριστίνας ότι είχε προηγηθεί παρόμοιο περιστατικό πριν από τρία χρόνια με τον ίδιο νεαρό προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση του θανάτου της στη Θεσσαλονίκη, μετά από χρήση MDMA. Ο 20χρονος φίλος της συνελήφθη και διώκεται για θανατηφόρα έκθεση, ενώ οι Αρχές αναζητούν το πρόσωπο που προμήθευσε τη ναρκωτική ουσία.

Ο Κώστας Αδάμ, πατέρας της κοπέλας, ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η κόρη του, εκφράζοντας την επιθυμία της οικογένειας να αποδοθούν ευθύνες και να μη ζήσουν άλλοι γονείς αντίστοιχη τραγωδία.

Μιλώντας για τη σχέση της Χριστίνας με τον συνομήλικό της που συνελήφθη, αποκάλυψε ότι οι δυο τους γνωρίζονταν από το δημοτικό σχολείο. «Με τον ίδιο τύπο συνέβη πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο. Μας καλέσανε από το Ιπποκράτειο όπου την είχαν μεταφέρει σε λιπόθυμη κατάσταση», ανέφερε.

Η συγκινητική ανάρτηση του πατέρα και η κηδεία της Χριστίνας

Ο Κώστας Αδάμ αποχαιρέτισε την κόρη του με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον πόνο της οικογένειας για την απώλειά της.

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ. Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δεν τελειώνει ποτέ».

Σε δεύτερη ανάρτησή του, ενημέρωσε για την εξόδιο ακολουθία, η οποία έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά.

Ο πατέρας της 20χρονης περιέγραψε την κόρη του ως μια νέα γυναίκα που συνδύαζε τις σπουδές της με την εργασία στην οικογενειακή επιχείρηση. Όπως είπε, ήταν ώριμη και συνεπής, ανταποκρινόμενη καθημερινά στις υποχρεώσεις της.

Οι κατηγορίες σε βάρος του 20χρονου και η έρευνα για τον προμηθευτή του MDMA

Σε βάρος του συλληφθέντος ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 20χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του.

Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που είναι ικανές να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η έρευνα στρέφεται και προς το άτομο από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκαν τη συγκεκριμένη ουσία.

Η μοιραία νύχτα σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής

Το περιστατικό καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιούνταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της ίδιας ημέρας.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, οι οποίοι συνέλαβαν τον συνομήλικο φίλο της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πώς έφτασε η ναρκωτική ουσία στα χέρια των δύο νέων και να εντοπιστεί ο φερόμενος ως διακινητής.

Ο πατέρας της Χριστίνας έχει απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες Αρχές να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του: «να μη βρεθούν άλλοι γονείς στη θέση μας».