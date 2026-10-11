Χειροπέδες σε 8 μέλη εγκληματικής ομάδας που είχε διαπράξει τουλάχιστον 22 κλοπές και απάτες με το πρόσχημα του υπαλλήλου ΔΕΔΔΗΕ ή εταιρείας τηλεφωνίας ή λογιστή, αποκομίζοντας περισσότερα από 800.000 ευρώ, δρώντας τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων πραγματοποίησαν αστυνομική επιχείρηση σε σπίτι στα Άνω Λιόσια και εντόπισαν το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης.

Συνελήφθησαν:

27χρονος, ο οποίος ήταν ο «διευθυντής» της οργάνωσης, επόπτευε το «τηλεφωνικό κέντρο» και παράλληλα συντόνιζε την επιχειρησιακή της δράση,

40χρονος, 27χρονος, 28χρονος, 31χρονος και 48χρονος, που λειτουργούσαν ως τηλεφωνητές και ήταν επιφορτισμένοι με τη συλλογή και την ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών και την ανεύρεση υποψήφιων θυμάτων, ενώ μετέπειτα αναλάμβαναν την τηλεφωνική επικοινωνία με τα υποψήφια θύματα και

31χρονος και ένας 27χρονος, που είχαν το ρόλο των τηλεφωνητών-εισπρακτόρων της εγκληματικής ομάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, προκειμένου να προβαίνουν στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών και απατών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πως δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Εντόπιζαν τα υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αναζητούσαν μέσω έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και ιστοσελίδα που παρείχε πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου και πραγματοποιούσαν καθημερινά πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων.

Στις εν λόγω επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας ή εταιρειών ενέργειας ή λογιστές και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν εντός ή εκτός των οικιών τους, σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Εν συνεχεία, έτερα μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σημεία αυτά και τα αφαιρούσαν.

Προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αλλαγή της εγκατάστασης του «τηλεφωνικού κέντρου», καθώς και σε συνεχή αλλαγή των επιχειρησιακών τηλεφωνικών συνδέσεων και αριθμών. Επιπρόσθετα, στους χώρους, όπου λειτουργούσαν τα «τηλεφωνικά κέντρα», είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας, ώστε να αποτρέπουν έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν εξαπατήσει ακόμη και ανήλικα θύματα. Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση στην περιοχή της Πετρούπολης Αττικής, μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από την οικία του τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στον χώρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση ως «τηλεφωνικό κέντρο».

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο στρατηγείο-«τηλεφωνικό κέντρο», της οργάνωσης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

20 τεμάχια κολιέ, 42 βραχιόλια, 97 ζευγάρια σκουλαρίκια, 5 ρολόγια, 2 χρυσά δαχτυλίδια, 2 χρυσές αλυσίδες λαιμού, 2 χρυσά βραχιόλια (χειροπέδες) και 3 επώνυμα ρολόγια,

2 αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου με ονοματεπώνυμα πολιτών, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας, τα οποία έφεραν επάνω χειρόγραφες σημειώσεις,

13 επιχειρησιακά τηλέφωνα και

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί 22 περιπτώσεις απατών-κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με το περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η πλήρης εγκληματική δράση της ομάδας.