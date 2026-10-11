Ενώπιον της δικαστικής λειτουργού στην Ευελπίδων βρέθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στο πλαίσιο της μαραθώνιας ανακριτικής διαδικασίας για την πολύκροτη υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ με εμπλεκόμενα 11 άτομα.

Κατά τη διάρκεια της τριώρης κατάθεσής του, ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε την κατηγορία της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απλή αστική οφειλή και επιρρίπτοντας την ευθύνη στους λογιστές των εταιρειών: «Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η σύζυγος του κατηγορουμένου, η οποία παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου μία ώρα, δηλώνοντας: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

Οι απαντήσεις των λογιστών και ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας»

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η εκδοχή που παρουσίασαν οι συλληφθέντες λογιστές, οι οποίοι απολογήθηκαν πρώτοι και έστρεψαν τα βέλη τους κατά του πολιτικού. Ένας εκ των τριών λογιστών υποστήριξε:

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών.

Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.

Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».

Δεύτερος λογιστής ανέφερε από την πλευρά του: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να ”απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».

Η διαδικασία στην Ευελπίδων συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας», που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος. Ο ίδιος αναμένεται να ισχυριστεί: «είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».