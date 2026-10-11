Συνελήφθη 33χρονος που λήστεψε βενζινάδικο στο Παλαιό Φάληρο με πιστόλι και κλείδωσε τον υπάλληλο από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, απείθεια και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 33χρονος, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Μαΐου, διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, κυρίως οχημάτων από υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τον περασμένο Αύγουστο είχε εισέλθει σε υπαίθριο πάρκινγκ στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου αφαίρεσε τέσσερα οχήματα.

Ο 33χρονος είχε πολυεπίπεδη δράση, καθώς σε μία περίπτωση εισήλθε σε κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο με χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ, ενώ σε άλλη περίπτωση, με την απειλή πιστολιού, αφαίρεσε από υπάλληλο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι στη συνέχεια κλείδωσε τον υπάλληλο εντός του καταστήματος και διέφυγε.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

93 φυσίγγια,

πτυσσόμενο γκλοπ,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κερμάτων ευρώ και

ρουχισμός που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 9 περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, όμως ακινητοποιήθηκε λίγο μετά από τους αστυνομικούς.

Ο 33χρονος οδηγείται σε Σωφρονιστικό Κατάστημα.