Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε σε βαριά κατάσταση ένας 25χρονος, έπειτα από βίαιο περιστατικό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καβγά στην οδό Γιαννιτσών, ενώ η αστυνομική επέμβαση οδήγησε στη σύλληψη ενός 29χρονου τρανς ατόμου.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 22:00. Ο 25χρονος, υπήκοος της Σιέρα Λεόνε, είχε πλησιάσει το τρανς άτομο, το οποίο εκδιδόταν στην περιοχή, και οι δύο συμφώνησαν να συνευρεθούν έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία τους προέβλεπε αποκλειστικά στοματική σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης, ο νεαρός φέρεται να ζήτησε να προχωρήσουν σε ολοκληρωμένη ερωτική επαφή, πέραν όσων είχαν αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ τους.

Το 29χρονο άτομο δεν συναίνεσε στο αίτημά του και η διαφωνία εξελίχθηκε σε έντονο καβγά. Στη διάρκεια του διαπληκτισμού, φέρεται να πήρε ένα τούβλο και να χτύπησε με αυτό τον 25χρονο στο κεφάλι. Το χτύπημα προκάλεσε κάταγμα κρανίου, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του νεαρού να είναι σοβαρός.

Άνθρωπος που είδε το περιστατικό ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί της Ομάδας Ζ έφτασαν γρήγορα στην οδό Γιαννιτσών, ενώ στο σημείο μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και τον διακόμισαν στο ΑΧΕΠΑ για νοσηλεία, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται βαριά.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν το τρανς άτομο, ηλικίας 29 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων–Μενεμένης. Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Το άτομο που συνελήφθη πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.