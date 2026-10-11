Στα έγγραφα που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι η κατοικία του δεν βρίσκεται σε δασική έκταση στηρίζει ο Βασίλης Παϊτέρης την προσπάθειά του να υπερασπιστεί την αθωότητά του.

Ενόψει της αναμενόμενης μεταφοράς του στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δικαστική του υπόθεση και στην κατάσταση της υγείας του, με βίντεο από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο ίδιος παραμένει υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του για φερόμενη παραβίαση περιοριστικού όρου, ο οποίος συνδεόταν με την έκτιση της ποινής του στο σπίτι. Με τη νέα ανάρτησή του θέλησε να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για την υπόθεση της κατοικίας του, επιμένοντας ότι η καταδίκη σε βάρος του ήταν άδικη.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, μέσα από το κελί όπου κρατείται. Ο Βασίλης Παϊτέρης ανέφερε ότι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου πρόκειται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων και υποστήριξε ότι διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποδείξει όσα ισχυρίζεται. Παράλληλα, επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνονται από γιατρούς.

«Καλημέρα σας και γεια χαρά σας. Έχουμε δίκιο και θα το βρούμε. Σήμερα, είναι Κυριακή 11 Οκτωβρίου κι εγώ βρίσκομαι στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Αύριο το πρωί, είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κι εγώ θα πρέπει να πάω στα δικαστήρια της Ευελπίδων να αποδείξω ότι το σπίτι για το οποίο με δικάσανε πέντε χρόνια, δεν είναι δασικό.

Έχω χαρτί από το δασαρχείο ότι το σπίτι μου δεν είναι σε δασική περιοχή. Δεύτερον, έχω προβλήματα υγείας πολύ σοβαρά, με καρκίνο, με καρδιά, αποδεδειγμένα από γιατρούς. Είμαι σε ηλικία που δεν πρέπει να μπω φυλακή. Δε χρωστάω σε κανέναν, δεν έχω να δώσω λόγο σε κανέναν. Αύριο θα πρέπει να μην δικαστώ γιατί έχω χαρτιά που αποδεικνύουν την αθωότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παϊτέρης.

Η σύλληψη του τραγουδιστή πραγματοποιήθηκε στην Αγία Βαρβάρα το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τού πέρασαν χειροπέδες, καθώς φέρεται να είχε παραβιάσει τον όρο που προέβλεπε την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής του.

Στο υπόβαθρο της υπόθεσης βρίσκονται παλαιότερες δικαστικές εκκρεμότητες, καθώς και χρέη προς το Δημόσιο. Οι οφειλές αυτές συνδέονται, μεταξύ άλλων, με πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν το σπίτι του, για το οποίο ο ίδιος επανήλθε με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε στο σημερινό βίντεο.

Την επομένη της σύλληψης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο Βασίλης Παϊτέρης είχε επιβεβαιώσει ότι βρισκόταν στα χέρια των Αρχών, λέγοντας: «Ισχύει η σύλληψη, χρωστάω».

Ο συνήγορός του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος έχει περιγράψει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τραγουδιστής και είχε αναφερθεί στα προβλήματα της υγείας του. Είχε επίσης παρουσιάσει τις νομικές ενέργειες που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.