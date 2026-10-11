Η δημόσια διαμάχη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα, τράβηξε αναπόφευκτα το ενδιαφέρον των φοροελεγκτικών μηχανισμών, καθώς συναυλιακές διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εταιρικές πληρωμές και εισοδήματα της τραγουδίστριας και του συνθέτη βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ.

Για αρχή, εξετάζεται η ΙΚΕ που διοργάνωσε τις δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς φέρεται να μην είχε δηλώσει ΦΠΑ 80.000 ευρώ.

Αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν για τις εταιρείες της ευρωπαϊκής περιοδείας του Οκτωβρίου 2025, σε Ντίσελντορφ, Στουτγκάρδη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Βρυξέλλες.

Περιγράφονται ως ετερόρρυθμες εταιρείες συμφερόντων της ερμηνεύτριας, με φερόμενο μη δηλωθέντα ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ για το 2024–2025.

Παράλληλα, διερευνώνται τιμολόγια κυπριακών και αγγλικών εταιρειών που φέρονται επίσης να συνδέονται με την τραγουδίστρια. Οι αμοιβές τους αφορούσαν τις εμφανίσεις της «απόλυτης ελληνίδας σταρ» στο Καλλιμάρμαρο και την ευρωπαϊκή περιοδεία, ενώ εξετάζεται ενδεχόμενη φοροδιαφυγή

Η δήλωση του Καρβέλα και τα 850.000 ευρώ

Οι ελεγκτές που επισκέφθηκαν την κατοικία του Νίκου Καρβέλα αντιμετώπισαν έντονη αντίδραση και αποχώρησαν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Ακολούθησε ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο συνθέτης υπέβαλε εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, στην οποία συμπεριέλαβε εισοδήματα 850.000 ευρώ.

Η έρευνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζεται ως προς την προέλευση και το καθεστώς είσπραξης αυτών των χρημάτων, καθώς ο δημιουργός φέρεται να έχει διακόψει την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά του εδώ και τέσσερα χρόνια.

Για το συγκεκριμένο ποσό, υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση πως αποτελεί βεβαιωμένη φορολογική οφειλή του συνθέτη. Επίσης δεν έχει τεκμηριωθεί σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης με τα οικονομικά της πρόσφατης συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Οι διασταυρώσεις για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ αποτελεί ξεχωριστό πεδίο ελέγχου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζονται οι συμβάσεις καλλιτεχνών, μουσικών και τεχνικών, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις, αλλά και οι πληρωμές πνευματικών δικαιωμάτων. Στη διαδικασία περιλαμβάνονται ακόμη τα τιμολόγια προς χορηγούς και διαφημιζόμενους, καθώς και τα αποτελέσματα της εταιρείας παραγωγής.

Στόχος των διασταυρώσεων είναι να αντιπαραβληθούν οι εισπράξεις και οι δαπάνες με τα παραστατικά και τις τραπεζικές κινήσεις. Η ΕΡΤ ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται οι δημόσιες αναφορές σε δάνειο 500.000 ευρώ μεταξύ των καλλιτεχνών και η φορολογική αποτύπωσή του.

Η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου είχε διευκρινίσει ότι, ως προς τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, εκείνη τη στιγμή η διαδικασία αφορούσε εξακρίβωση στοιχείων, χωρίς διαπιστωμένη φορολογική παράβαση. Είχε επισημάνει ότι, εφόσον προκύψουν ευρήματα, ένας έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και σε προηγούμενες δραστηριότητες της επιχείρησης.