Συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς που δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το πρωί του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό (στο ύψος των διοδίων Ασπροβάλτας), στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πλην όμως το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο οδηγός, παρά την αντίσταση που πρόβαλε. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, που δεν είχαν μαζί τους τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.