Τη σύνδεση ενός καυγά σε νυχτερινό κέντρο με τη βίαιη επίθεση σε επιβάτες ταξί εξετάζουν οι Αρχές στον Βόλο.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην παραλιακή ζώνη της πόλης, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, και είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί τουλάχιστον ένας τραυματίας στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το τοπικό Thenewspaper.gr, περίπου δέκα νεαροί φέρονται να ακινητοποίησαν το ταξί στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Περικύκλωσαν το όχημα, ανάγκασαν όσους επέβαιναν να κατέβουν και στη συνέχεια τους επιτέθηκαν, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι επιβάτες κατάγονται από τη Σκόπελο.

Οι πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν αναφέρουν ότι οι δύο παρέες είχαν διαπληκτιστεί λίγες ώρες νωρίτερα σε νυχτερινό κέντρο. Οι επιτιθέμενοι φέρονται να ακολούθησαν την άλλη παρέα και να την εντόπισαν μέσα στο ταξί. Οι ακριβείς συνθήκες της προηγούμενης αντιπαράθεσης και η σύνδεσή της με τον ξυλοδαρμό παραμένουν υπό διερεύνηση.

Μετά την επίθεση κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε έναν από τους τραυματίες, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Βόλου για ιατρική φροντίδα. Στη διερεύνηση του περιστατικού συμμετέχει και το Λιμενικό Σώμα, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες της επίθεσης.

Οι Αρχές έχουν ήδη στη διάθεσή τους καταγραφές από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Το υλικό εξετάζεται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.