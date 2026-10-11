Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 20χρονος στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο συνομήλικης φίλης του. Η νεαρή κατέληξε σε νοσοκομείο, αφού προηγουμένως είχε χάσει τις αισθήσεις της σε πολυχώρο εκδηλώσεων, όπου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το thestival, σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν οι δύο νέοι βρίσκονταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική πλευρά της πόλης. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κατά την παραμονή τους στον χώρο προμηθεύτηκαν από άλλο, άγνωστο άτομο ποσότητα MDMA. Πρόκειται για συνθετική ψυχοτρόπο ουσία, γνωστή ευρέως με τις ονομασίες Ecstasy (σε μορφή δισκίου) ή Molly (σε μορφή κρυστάλλου ή σκόνης).

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο 20χρονος και η φίλη του έκαναν χρήση της ουσίας. Η 20χρονη έχασε στη συνέχεια τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί άφησε την τελευταία της πνοή χθες το πρωί.

Για την υπόθεση κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, οι οποίοι προχώρησαν χθες στη σύλληψη του νεαρού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς πρόκειται να προσαχθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού παραμένει σε εξέλιξη.