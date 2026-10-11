Στα λογιστικά λάθη απέδωσε τη διόγκωση των οφειλών του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ο δικηγόρος τους, Απόστολος Λύτρας. Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, μετά τη μεταγωγή των συλληφθέντων στον ανακριτή, έκανε λόγο για υπόθεση χρεών που διογκώθηκε λόγω λανθασμένων λογιστικών υπολογισμών.

«Είμαστε για να απολογηθούμε με τον κύριο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Αυτό που έχω να σας πω είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μιλάμε για κάποια χρέη εταιρειών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, στον ΕΦΚΑ και κάποια χρέη προς το Δημόσιο», ανέφερε αρχικά ο Απόστολος Λύτρας, που εκπροσωπεί τους κατηγορούμενους μαζί με τον δικηγόρο, Γιάννη Γλύκα.

«Είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες κάποιες εξ αυτών είχαν δραστηριότητες. Όταν αυτές οι εταιρείες έκλεισαν, το προσωπικό από λάθος λογιστικό παρέμεινε και σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες ήταν κλειστές και δεν λειτουργούσαν. Γι’ αυτό και αυτό το μεγάλο ποσό προς τον ασφαλιστικό φορέα. Το πραγματικό ποσό που οφείλουν αυτές οι εταιρείες, στις οποίες συμμετείχε με κάποιον τρόπο ο κύριος Καμπούρης, που θα το αναφέρουμε κατά το στάδιο της ανάκρισης, δεν ξεπερνά τις 250.000 ευρώ».

​Στη συνέχεια, όπως τόνισε: «Με τις προσαυξήσεις και με το λάθος ότι το προσωπικό παρέμενε και σε άλλες εταιρείες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν λειτουργούσαν -αυτό είναι εις βάρος των εταιρειών αντιλαμβάνεστε- το ποσό αυξήθηκε σε αυτό το ποσό. ​Δεν μιλάμε για απάτη συνεπώς. Μιλάμε για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει η υπεύθυνη ή ο υπεύθυνος να κληθεί είτε να τα ρυθμίσει είτε μέσω εξωδικαστικού είτε εν πάση περιπτώσει να καταβάλει αυτά τα χρήματα».